Обстрел ВСУ россйиского региона оставил без света более трех тысяч человек

Из-за атаки на Белгородскую область у 3,5 тысячи домохозяйств пропал свет

Более трех с половиной тысяч домохозяйств остались без света в Краснояружском районе Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«С утра энергетики приступят к восстановительным работам. Я обязательно расскажу вам о том, когда они будут выполнены. Уверен, что восстановительные работы пройдут в максимально короткие сроки», — написал глава региона.

В ночь на пятницу, 22 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника над Курской областью. Никто не пострадал, в Минобороны назвали действия Украины террористической атакой.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской и Курской областях, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.