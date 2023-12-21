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14:51, 21 декабря 2023Россия

Число пострадавших при обстреле ВСУ российского региона выросло

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Чаусы, пострадали два человека
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Чаусы в Брянской области, число пострадавших при обстреле выросло до двух. Уточненную информацию опубликовал в Telegram губернатор российского региона Александр Богомаз.

Ранее он сообщал, что обстрелу подверглось село Сопычи.

По словам Богомаза, пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им помощь. Также он добавил, что обстрел нанес ущерб местному сельхозпредприятию. «На месте работают оперативные и экстренные службы», — подытожил Богомаз.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались при помощи беспилотника атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Брянской области. По информации издания, 20 декабря обломки дрона нашли на территории Новозыбковского района в 40 километрах от границы с Украиной.

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      Марк Леонов
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