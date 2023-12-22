ВСУ пытались атаковать резервуары с топливом в российском регионе

Shot: ВСУ пытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на резервуары с топливом в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, для атаки резервуаров, которые находятся на территории логистического центра, Украина использовала два беспилотника, один из которых нес на себе 22 килограмма взрывчатки.

Один из беспилотников заметили утром в четверг, 21 декабря, в Суражском районе Брянской области у нефтехранилища — его сбили российские военные. Обломки устройства разбросало в 300 метрах от логистического центра. Еще один беспилотник впоследствии обнаружили в 500 метрах от цели, его уничтожили на месте. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Днем ранее, 21 декабря, при обстреле ВСУ поселка Чаусы в Брянской области пострадали два человека. Из-за атаки оказалось повреждено местное сельхозпредприятие. 20 декабря Украина предприняла попытку атаки нефтепровода «Дружба» в Брянской области.