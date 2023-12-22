Минобороны заявило о перехвате еще двух дронов над Калужской областью

Минобороны: силы ПВО перехватили над Калужской областью еще два дрона

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Калужской областью еще два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, очередная атака при помощи беспилотников самолетного типа на российский регион была пресечена около 14:00 по московскому времени.

Всего, согласно данным Минобороны, за 22 декабря над Калужской областью сбили четыре украинских дрона. В свою очередь, губернатор региона Владислав Шапша заявлял о перехвате трех дронов в Дзержинском районе. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

22 декабря беспилотники также массово атаковали Брянскую область. По информации Минобороны, над приграничным регионом сбили уже пять дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал.

