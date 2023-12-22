Пятый за сутки беспилотник сбили над российским регионом

Минобороны: в Брянской области системой ПВО сбит пятый за сутки беспилотник

В Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятый за сутки украинский беспилотник. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что попытка атаки беспилотника была предпринята около 14.00 по московскому времени. В ведомстве назвали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

За сутки беспилотники пытались атаковать еще несколько регионов России. В ночь на пятницу, 22 декабря, беспилотники пытались атаковать и Курскую область — там системы ПВО поразили два дрона ВСУ. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Еще два беспилотника поразили в небе над Калужской областью с разницей в 10 минут. Один из них поразили в Дзержинском районе — его административная граница находится примерно в 270 километрах от Украины. Сам регион не граничит с Украиной.