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13:49, 22 декабря 2023Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над еще одним российским регионом

Губернатор Калужской области Шапша сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

Фото: РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит в небе над Калужской областью. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Дзержинским районом, уточнил губернатор. Административная граница Дзержинского района находится примерно в 270 километрах от Украины. Сам регион не граничит с Украиной.

По предварительным данным, которые привел Шапша, в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

22 декабря два украинских беспилотника были сбиты над Брянской областью. Менее чем через два часа после этого в небе над тем же регионом были уничтожены еще два БПЛА. В Минобороны отметили, что в обоих случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа.

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      Алан Босиков
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