Еще два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Минобороны: еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью

Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Ранее 22 декабря военное ведомство сообщило об уничтожении двух дронов в небе над тем же регионом. Таким образом, по данным министерства, с начала суток над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины.

Вторая атака произошла в районе 11:45 мск, уточнили в Минобороны. Аппараты были поражены дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили там.

19 декабря Украина массово атаковала Россию беспилотниками. Пять дронов были сбиты над тремя регионами, один из них — на подлете к Москве. В Брянской области за час были уничтожены три беспилотника.