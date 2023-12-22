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12:10, 22 декабря 2023Россия

Еще два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Минобороны: еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью

Фото: РИА Новости

Еще два украинских дрона сбиты над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Ранее 22 декабря военное ведомство сообщило об уничтожении двух дронов в небе над тем же регионом. Таким образом, по данным министерства, с начала суток над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины.

Вторая атака произошла в районе 11:45 мск, уточнили в Минобороны. Аппараты были поражены дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили там.

19 декабря Украина массово атаковала Россию беспилотниками. Пять дронов были сбиты над тремя регионами, один из них — на подлете к Москве. В Брянской области за час были уничтожены три беспилотника.

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      Алан Босиков
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