Над Курской областью сбили второй за ночь беспилотник

Минобороны: системы ПВО сбили над Курской областью второй беспилотник ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Курской области второй за ночь беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотник был сбит около 23.30 по московскому времени. Первый дрон средства ПВО перехватили около 22.00 в ночь на пятницу, 22 декабря.

Объекты на территории России пытался атаковать беспилотник самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя. Президент также призвал уделять повышенное внимание охране государственных границ.