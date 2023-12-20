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07:16, 20 декабря 2023Россия

Путин призвал к повышенному вниманию к охране российских границ

Путин заявил, что охрана российских границ требует повышенного внимания
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Важно уделять повышенное внимание к охране государственных границ, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — обратил внимание глава государства.

Он также попросил сотрудников органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям приграничных российских регионов. Помимо этого, важно работать в направлении борьбы с экстремизмом и коррупцией, угрозами в информационном пространстве и защиты государственной тайны, указал Путин.

Ранее глава государства предупредил министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

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      Анастасия Шейкина
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