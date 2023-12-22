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14:14, 22 декабря 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ в российском регионе

Минобороны заявило, что силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Калужской области

Фото: РИА Новости

Российские войска пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Калужскую область. Об этом отчиталось Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, в 13:50 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над территорией региона два украинских беспилотника самолетного типа.

Согласно данным, озвученным губернатором Калужской Владиславом Шапшой, за 22 декабря в Дзержинском районе региона сбили уже три дрона. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные группы.

Ранее также сообщалось об уничтожении нескольких беспилотников в Брянской области. По данным ведомства, 22 декабря над приграничным регионом сбили уже пять дронов ВСУ. Предварительно, никто не пострадал.

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      Константин Лысяков
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