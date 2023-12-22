Еще два беспилотника уничтожили в Калужской области

Калужский губернатор Шапша: еще два беспилотника уничтожили системы ПВО

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) в Калужской области. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram.

По его словам, летательные аппараты были сбиты на территории Дзержинского района области.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — пояснил глава области.

Днем 22 декабря Шапша сообщил, что системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Дзержинским районом области. Административная граница Дзержинского района находится примерно в 270 километрах от Украины. Сам регион не граничит с Украиной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.