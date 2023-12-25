Украинский дрон с бомбой нашли в российском регионе

SHOT: в Брянской области нашли украинский беспилотник с кумулятивным боеприпасом

В Брянской области нашли украинский беспилотник с бомбой и взрывателем замедленного действия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, к дрону был прикреплен кумулятивный снаряд.

Отмечается, что заминированный летательный аппарат не представлял опасности для мирных жителей, так как был обнаружен возле нежилого поселка. Специалисты обезвредили дрон сразу после обнаружения.

23 декабря украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Белгородской области, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Пострадали пять человек.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.