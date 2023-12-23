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19:01, 23 декабря 2023Россия

Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе увеличилось

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке дрона-камикадзе выросло до пяти

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Их количество увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары. Врачи Грайворонской ЦРБ оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги», — пояснил глава области.

У второго пострадавшего диагностировали ранения правой руки и правой ноги. Врачи Борисовской ЦРБ оказали ему медицинскую помощь. Все пострадавшие для дальнейшего лечения переведены в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.

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6 декабря 2022

23 декабря украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Белгородской области, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Изначально Гладков сообщал о трех пострадавших рабочих, которые ремонтировали мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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