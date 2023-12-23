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14:52, 23 декабря 2023Россия

Три россиянина пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке дрона ВСУ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Три человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — пояснил глава области.

Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Один из рабочих в тяжелом состоянии, у него ранены конечности. У двух других состояние средней степени тяжести.

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