Три россиянина пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке дрона ВСУ

Три человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на мост в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих», — пояснил глава области.

Всех пострадавших доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Один из рабочих в тяжелом состоянии, у него ранены конечности. У двух других состояние средней степени тяжести.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, одного местного жителя спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.