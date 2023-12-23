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13:02, 23 декабря 2023Россия

Россиянин погиб при обстреле со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели жителя при обстреле ВСУ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мирный житель погиб при обстреле Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы области, было обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Там насчитали около 40 прилетов.

«В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт.

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Он добавил, что при обстреле повреждения получили жилые дома, социальные объекты и административные здания. Помимо того, повреждена линия электропередачи.

16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Роман Старовойт. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им была оказана первая медицинская помощь.

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      Никита Абрамов
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