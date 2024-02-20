Оценены шансы властей конфисковать замок Пугачевой и Галкина

Юрист Краснов: законных оснований конфисковать замок Пугачевой и Галкина нет

У российских властей нет законных оснований для конфискации замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в пользу государства. Шансы на изъятие недвижимости знаменитостей оценил юрист Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт пояснил, что к такой ответственности могут привлечь тех, кто распространял фейковую информацию об армии и призывал к действиям против государственной безопасности. «Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры», — рассказал Краснов.

Юрист добавил, что сейчас нельзя говорить о возможности государства конфисковать замок Пугачевой в деревне Грязь по новому закону, так как это оказалось бы неправомерным действием. Краснов также отметил, что певица, в отличие от ее мужа, не имеет статус иноагента.

О предложении конфисковать замок Пугачевой и Галкина стало известно 19 февраля — с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Основанием для изъятия имущества парламентарий считает позицию звезд отечественной эстрады, которые, по его мнению, идут против народа.