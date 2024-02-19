В России задумали конфисковать замок Пугачевой и Галкина

Замок Пугачевой и Галкина предложили проверить по «закону о негодяях»

В Госдуме задумали конфисковать замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в пользу государства. Правоохранителям предложили проверить недвижимость супругов по новому закону о конфискации имущества за фейки о Российской армии, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

Звезды отечественной эстрады своими действиями показали, что идут против народа, убежден парламентарий. По этой причине права называться народными такие артисты больше не имеют. В свете этого власти, по мнению Гусева, могут изъять владения Пугачевой и Галкина в Подмосковье.

Дворец в поселке Грязь, по данным канала, оформлен на Максима Галкина и оценивается примерно в миллиард рублей.

В конце января депутат Евгений Федоров, уже допускал конфискацию собственности звездной пары. Он отмечал, что соответствующее решение может вынести суд, причем в первую очередь конфискация может коснуться счетов артистов.

Под угрозой оказалось и жилье эмигрировавшего актера Дмитрия Назарова. В России звезда сериала «Кухня» владеет трехэтажным домом стоимостью 15 миллионов рублей, а также трехкомнатной квартирой в столице примерно за 20 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о Российской армии и призывы к деятельности против безопасности государства. Документ, который спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях», помимо собственности, также позволяет лишать россиян почетных званий.