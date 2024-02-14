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09:41, 14 февраля 2024Россия

Путин подписал «закон о негодяях»

Президент России Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: Sputnik / Sergei Ilyin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, который председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал «законом о негодяях», вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Он позволяет лишать признанных виновными лиц имущества и почетных званий.

К указанным видам ответственности могут быть привлечены лица, признанные виновными в распространении фейков об армии, а также в публичных призывах к деятельности, направленной против государственной безопасности.

Ранее в Госдуме опровергли связь закона о лишении имущества за фейки об армии с СССР. Глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников пояснил, что конфискация как механизм уголовно-правового воздействия имеет иную юридическую природу, чем практиковавшаяся в Советском Союзе конфискация как вид наказания.

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      Алан Босиков
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