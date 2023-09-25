ООН выступила против чествования ветерана СС

Офис генсека ООН прокомментировал чествование нациста Хунке в парламенте Канады

Чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать овации канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке, передает РИА Новости.

«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел», — сказал он.

По его словам, организация выступает против любого одобрения людей, которые активно поддерживали нацистов.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях чествования ветерана СС. Это фарс, который может привести к трагедии мирового масштаба, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

