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19:49, 25 сентября 2023Мир

ООН выступила против чествования ветерана СС

Офис генсека ООН прокомментировал чествование нациста Хунке в парламенте Канады

Фото: Giada Papini Rampelotto / Globallookpress.com

Чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать овации канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке, передает РИА Новости.

«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел», — сказал он.

По его словам, организация выступает против любого одобрения людей, которые активно поддерживали нацистов.

Ранее в МИД России предупредили о последствиях чествования ветерана СС. Это фарс, который может привести к трагедии мирового масштаба, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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    Виктория Кондратьева
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