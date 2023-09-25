В МИД предупредили о последствиях чествования в Канаде бывшего бойца дивизии СС

Захарова: чествование в Канаде экс-бойца дивизии СС закончится мировой трагедией

Ситуация вокруг чествования в парламенте Канады экс-бойца дивизии СС является фарсом, который может привести к трагедии мирового масштаба. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов, преступнику», — высказалась она.

Захарова подчеркнула, что сейчас ситуация является трагифарсом, однако она движется к глобальной катастрофе и трагедии, поскольку «Запад заигрался в Зеленского».

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. Бывший боец дивизии СС был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр призвал Трюдо извиниться за присутствие этого человека, отметив, что парламентарии не могли знать о его «темном прошлом». Ранее свои извинения принес спикер канадской палаты общин Энтони Рота.

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует у Канады разъяснений из-за произошедшего.