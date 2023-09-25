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03:10, 25 сентября 2023Россия

Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС

Постпред РФ в Вене Ульянов назвал позором для Канады овации экс-бойцу дивизии СС
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X (бывшая Twitter) прокомментировал чествование 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке на заседании парламента во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Он назвал данную ситуацию позором для страны.

«Это позорный день для Канады и ее истеблишмента (не обязательно для всего населения Канады). Они отказались от их роли в антигитлеровской коалиции», — заявил дипломат.

По его словам, нет ничего, что могло бы оправдать данный поступок. Он отметил, что не заставлял канадских политиков устраивать нечто подобное.

Ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование Ярослава Хунки. Лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр, в свою очередь, выступил с призывом к премьер-министру страны Джастину Трюдо принести свои личные извинения из-за данного инцидента.

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    Марина Совина
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