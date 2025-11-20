Мир
04:18, 20 ноября 2025Мир

Обнаружено место жительства столетнего ветерана СС

РИА: Ветеран СС Гунько проживает в канадском городе Норт-Бей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: TVA Nouvelles / Wikimedia

Разыскиваемый российскими властями бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка (Гунько) проживает в канадском городе Норт-Бей. Это выяснило РИА Новости.

Журналисты узнали, что нацист в марте 2025 года отметил столетний юбилей. В честь этого украинская католическая церковь Святой Марии в соседнем городе Садбери опубликовала фотографии празднования.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина» и в период с 23 по 28 февраля 1944 года вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая устроил расправу над не менее 500 мирными жителями.

Хунку разыскивают 15 стран. Он был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. Организации потребовалось десять месяцев, чтобы учесть доводы России и одобрить решения внести нациста в розыскные листы. В России он объявлен в розыск с октября 2023 года.

