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19:47, 18 июня 2026Экономика

Обстановку на заправках Москвы описали

KP.RU: На заправках Москвы очередей нет, бензин в наличии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Поставка нефтепродуктов и работа всех АЗС в Москве происходят в штатном режиме. Как пишет KP.RU, обстановка на заправках в столице стабильная: очередей нет, некоторые АЗС в районе Третьего транспортного кольца пустые.

В связи с переживаниями автовладельцев корреспонденты изучили стелы с ценами на заправках.

«Для ориентира приводим данные мониторинга цен "Московской Топливной Ассоциации" за 15 июня. Средневзвешенные показатели на основе цен в семи крупнейших сетях АЗС были следующие: ДТ — 79,28 рубля за литр; АИ 92 — 65,22 рубля за литр; АИ 95 — 72,08 рубля за литр; АИ 100 (данные предоставлены по топливу марки 98+) — 98,25 рубля за литр», — описали обстановку корреспонденты.

Фото: «Лента.ру»

Экономист ТЭК Николай Воронов объяснил, что волнения из-за роста цен и возможной нехватки топлива необоснованны.

«На ряде заправок в столичном регионе (и не только) в начале лета вводились ограничения на отпуск бензина — в районе 40 литров на автомобиль. Но они действуют пару дней и потом снимаются. Это инициативы конкретных сетей — так регулируют спрос и предложение», — напомнил эксперт.

Также Воронов отметил, что в интересах бизнеса поддерживать доступность продукта, поэтому бензин на московских заправках не закончится. «Плюс не забывайте, что летом всегда растет спрос, а значит, и цена на топливо: посевные работы фермеров, отпуска, дачи. Вдобавок к этому наложились плановые ремонтные работы на ряде НПЗ по стране, которые сейчас по большей части завершены», — добавил экономист.

Ранее от крупнейшей независимой сети АЗС потребовали объяснить цены на бензин. Запрос направила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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