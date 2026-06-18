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19:28, 18 июня 2026Экономика

Названы последствия резкого снижения ключевой ставки в России

Аналитик Разуваев: Инфляция в России подскочит выше 30 % при резком снижении ставки ЦБ
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Если Центральный банк (ЦБ) России резко снизит ключевую ставку, инфляция в стране может подскочить выше 30 процентов. Последствия значительного смягчения денежно-кредитной политики назвал аналитик Александр Разуваев, его цитирует Банкирос.

Кандидат экономических наук считает, что в июне регулятор снизит ставку на 50 базисных пунктов, до 14 процентов. Такое решение продиктовано низкой инфляцией, снижением инфляционных ожиданий бизнеса, крепким курсом рубля, а также сдержанными темпами роста экономики.

По словам эксперта, в данный момент Банк России и правительство стараются стимулировать сберегательное поведение у граждан, чтобы не повторить судьбу Турции и Аргентины. Уровень роста цен у этих стран составляет 32,6 и 33,2 процента соответственно.

«Ругают Банк России, понятное дело, за высокий "ключʺ. В России наблюдается хронический дефицит кадров. Минэкономразвития оценивает его в 2,4 миллиона человек. Часть людей заняты на СВО. Оборонные расходы огромны, составляют около 13 триллионов рублей, и дополнительный потребительский и инвестиционный спрос может разогнать инфляцию», — предупредил Разуваев.

По мнению аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», ЦБ снизит ключевую ставку с 14,5 до 14 процентов годовых, но уберет из заявления по итогам совета директоров сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения показателя. Согласно их оценке, снижение на процентный пункт, до 13,5 процента, выглядело бы «манифестацией победы над инфляцией», которая устойчиво снижается только в течение двух последних месяцев.

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