Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:31, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

Депутат Толмачев: Переговоры могут возобновиться, когда Киев проявит готовность к диалогу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться, когда Киев проявит готовность и способность к продуктивному диалогу, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что речь идет не об игре на публику, а о конструктивном обсуждении ситуации.

«Переговоры могут возобновиться тогда, когда противоположная сторона проявит устойчивую готовность и способность к продуктивному диалогу. Подчеркну — не к имитации и не к игре на публику, а к конструктивному обсуждению ситуации. Важно и то, чтобы визави хотели услышать Россию, а не формально принять к сведению нашу точку зрения. Чем дольше противник пропускает мимо ушей все, что ему сообщает Россия о своей позиции, тем хуже для него и тем сложнее становится стратегическая ситуация», — заявил Толмачев.

Парламентарий подчеркнул, что позиция России на текущий момент остается неизменной — достижение целей специальной военной операции.

«Если Киев и его заказчики со своей стороны представят взвешенные и конструктивные предложения, Россия всегда готова их рассмотреть», — отметил Толмачев.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» ранее заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта замер прежде всего по вине киевских переговорщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и США подписали меморандум по прекращению войны. Сразу после этого они обменялись угрозами

    В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

    Ушедший из России производитель объявил одновременно пять отзывов машин

    Популярность Нетаньяху в Израиле объяснили

    Украинскую рекламу вооружений назвали шабашем

    При атаке БПЛА в российском регионе погиб человек

    Раскрыто влияние разблокировки Ормузского пролива на рынок нефти

    Тигр-людоед растерзал мужчину и съел женщину

    Опровергнут популярный миф о ежемесячной норме эякуляций

    Собянин сообщил о нейтрализации системой ПВО 15 летевших на Москву БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok