В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

Депутат Толмачев: Переговоры могут возобновиться, когда Киев проявит готовность к диалогу

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться, когда Киев проявит готовность и способность к продуктивному диалогу, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что речь идет не об игре на публику, а о конструктивном обсуждении ситуации.

«Переговоры могут возобновиться тогда, когда противоположная сторона проявит устойчивую готовность и способность к продуктивному диалогу. Подчеркну — не к имитации и не к игре на публику, а к конструктивному обсуждению ситуации. Важно и то, чтобы визави хотели услышать Россию, а не формально принять к сведению нашу точку зрения. Чем дольше противник пропускает мимо ушей все, что ему сообщает Россия о своей позиции, тем хуже для него и тем сложнее становится стратегическая ситуация», — заявил Толмачев.

Парламентарий подчеркнул, что позиция России на текущий момент остается неизменной — достижение целей специальной военной операции.

«Если Киев и его заказчики со своей стороны представят взвешенные и конструктивные предложения, Россия всегда готова их рассмотреть», — отметил Толмачев.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» ранее заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта замер прежде всего по вине киевских переговорщиков.

