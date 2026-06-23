В России указали на признаки неготовности Украины к переговорам

Депутат Чепа: На сегодняшний день Украина не готова к переговорам

На сегодняшний день Украина не готова к переговорам, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так о переговорном процессе депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это комплексный вопрос. На сегодняшний день все, что Украина будет заявлять, — это позиция европейцев, а именно: прекратить огонь и приступить к обсуждению деталей. То есть это попытка очередного обмана России», — считает Чепа.

По мнению депутата, за время прекращения огня Украина проведет перевооружение, передислокации, а в дальнейшем продолжит конфликт.

«Мы понимаем, что в переговоры были попытки Европы вмешаться, попытки переубедить Трампа. Все это говорит о том, что на сегодняшний день Украина к переговорам не готова. А если учитывать то хамское письмо, которое [президент Украины Владимир] Зеленский передал [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], оно подтверждает, что Украина не готова к конструктивным переговорам. Тем не менее наша подготовка мирного соглашения продолжается, в том числе и с США», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией.

