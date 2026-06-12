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14:33, 12 июня 2026Мир

Россиян предупредили о возможных задержаниях за границей

МИД России: Россиян могут неожиданно задержать за границей из-за санкций США
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Многим россиянам грозит неожиданное задержание за границей из-за санкций США. Об этом предупредили в российском МИД, передает РИА Новости.

На сайте внешнеполитического ведомства подчеркнули, что с начала специальной военной операции правосудие Соединенных Штатов сильно ужесточилось.

«На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев», — сообщили в МИД России.

Ранее Соединенные Штаты обвинили в охоте на россиян в Таиланде. Граждан призвали сохранять бдительность во время путешествий в эту страну.

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