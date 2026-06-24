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16:52, 24 июня 2026Ценности

Россиянам раскрыли способ создать идеальный гардероб

Арт-директор Семенова: Идеальный гардероб должен состоять из сочетающихся вещей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ingridedvinsen

Модный эксперт и арт-директор Наталья Семенова раскрыла россиянам способы создать идеальный гардероб. Материал публикует «Газета.Ru».

По словам собеседницы издания, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей, которые сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. «Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты: они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными», — пояснила она.

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Так, Семенова призвала избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся предметы гардероба должны сочетаться между собой.

«Обычно такую систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то "под конкретный случай" возникает реже», — уточнила специалист.

Семенова заявила, что идеальный гардероб составляется за счет осознанных, а не импульсивных покупок. Так, она посоветовала отложить будущую вещь на неделю, а затем вернуться за ней в магазин. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что одежда не должна зависеть от сезона.

Умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальной независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться отдельных деталей: более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами

Наталья Семеновамодный эксперт

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