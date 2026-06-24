Обувь неожиданного цвета стала трендом лета-2026

Who What Wear: Голубые балетки стали трендом лета 2026 года

Голубые балетки стали трендом лета 2026 года. К такому выводу пришли модные обозреватели издания Who What Wear.

Такая обувь неожиданно стала популярнее классических черных балеток, а также не менее актуальных в текущем сезоне красных вариантов обуви. Голубые балетки уже появились в ассортименте таких брендов, как Tony Bianco, Aachcol, Yuni Buffa, Cole Haan, Madewell, Talbots, Jeffrey Campbell, Mango, Reformation и других популярных марок.

Сочетать подобную обувь редакторы советуют с джинсовыми нарядами, а также белыми вещами, платьями с цветочным принтом и яркими шортами, в том числе синего цвета.

Ранее в июне россиянкам назвали трендовую обувь лета. По словам стилиста Владислава Лисовца, в нынешнем сезоне актуальными оказались модели с цветочным принтом.