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13:00, 18 июня 2026Ценности

Россиянкам назвали трендовую обувь лета

Стилист Владислав Лисовец назвал обувь с цветами трендовой летом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Paul Morigi / Getty Images for Stuart Weitzman

Стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам самую трендовую обувь лета. Информацию он опубликовал в блоге.

По словам модного эксперта, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. «Цветочное настроение. Подобные акценты стали одним из самых заметных трендов сезона. Дизайнеры буквально "выращивают" цветы на обуви. Такая обувь идеально оживляет самые простые однотонные образы и добавляет им романтики и индивидуальности, как с джинсами, так и со строгими костюмами», — рассказал Лисовец.

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Кроме того, он подчеркнул, что открытая носовая часть по-прежнему остается в фаворитах. «Здесь и классические босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле "шлепанцы на каблуке". Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Главное — ухоженные ноги и педикюр», — уточнил специалист.

В июне Лисовец раскрыл трендовый способ носить модную вещь лета. Эксперт моды заявил, что базой гардероба являются классические майки черного и белого цветов.

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