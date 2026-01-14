Реклама

12:28, 14 января 2026Силовые структуры

Россиянин получил семь лет колонии после домогательств соседа

В Свердловской области осудили мужчину за убийство домогавшегося к нему соседа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Свердловской области осудили мужчину за расправу над домогавшимся его соседом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения не смог попасть к себе домой и обратился к соседу с просьбой воспользоваться туалетом, тот его впустил.

После того как он вышел из санузла, сосед встретил его голым и начал делать ему предложения сексуального характера. Подсудимый рассказал, что испугался за свою честь и взял нож для самозащиты, которым рассчитывал напугать. Затем между ними возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой он нанес не менее девяти ударов ножом в голову и шею пострадавшего. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

В суде обвиняемый полностью признал вину, но отрицал умысел на расправу.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу матери пострадавшего моральную компенсацию в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин более 170 раз ударил топором мужчину с ограниченными возможностями.

