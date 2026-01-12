Реклама

18:13, 12 января 2026

Россиянин более 170 раз ударил топором мужчину с ограниченными возможностями

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудят мужчину, зарубившего топором знакомого с ограниченными возможностями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.
Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 13 сентября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Малой Черкизовской в ходе конфликта нанес не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами своему знакомому с ограниченными возможностями. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции оперативно установили и задержали фигуранта. В ходе предварительного следствия была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его нуждающимся в принудительном лечении из-за наличия психического расстройства.

Следователи провели судебные экспертизы, допросили свидетелей и изучили камеры видеонаблюдения. Собранные доказательства полностью изобличают злоумышленника в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что трое россиян из-за подозрений расправились с сообщниками.

