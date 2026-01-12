Трое россиян из-за подозрений расправились с сообщниками

В Смоленской области задержали мужчин за убийство сообщников

В Смоленской области задержали троих мужчин за расправу над сообщниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с их похищением, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление»).

По данным следствия, в сентябре 2002 года трое мужчин, понимая, что двое их знакомых, с которыми они ранее совершили разбойное нападение, могут сообщить о преступлении в правоохранительные органы, решили с ними расправиться. Они вывезли их в Смоленский район и расстреляли.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК совместно с сотрудниками МВД установили круг общения потерпевших и повторно допросили около 70 человек. Благодаря этому удалось установить трех новых свидетелей. Их показания сыграли ключевую роль в установлении причастных к расправе.

В ходе допроса подозреваемых в декабре 2025 года было установлено место с останками недалеко от деревни Темчино. Следователи назначили проведение необходимых экспертиз, так же устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что жестоко расправившейся с тремя знакомыми россиянке избрали меру пресечения.