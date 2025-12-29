Реклама

16:27, 29 декабря 2025Силовые структуры

Жестоко расправившейся с тремя знакомыми россиянке избрали меру пресечения

В Люберцах суд взял под стражу женщину за сожжение трех человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Люберецкий городской суд взял под стражу жительницу за сожжение трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина пробудет под стражей два месяца, до 28 февраля. Ее обвиняют в преступлении по пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») УК РФ.

По версии следствия, 27 декабря женщина была в квартире с двумя знакомыми мужчинами и приятельницей. Между ними произошел конфликт, в результате которого женщина подожгла постельное и свои вещи и ушла. При этом она заперла входную дверь на ключ с внешней стороны. Находящиеся в доме не выжили, поджигательницу задержали.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области женщину расчленили и разбросали ее останки.

