Россиянку расчленили и разбросали по городу

В Тюменской области женщину расчленили и разбросали ее останки

Жителя Тюменской области обвинили в расправе над 58-летней знакомой в Ялуторовске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 13 декабря в квартире мужчина распивал с потерпевшей спиртное, во время застолья между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. Обвиняемый нанес женщине травмы, несовместимые с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил жертву, после чего избавился от останков. Их нашли местные жители.

Личность мужчины установили, его задержали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске женщину заподозрили в расправе над детьми-дошкольниками.

