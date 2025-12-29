Реклама

Силовые структуры
09:59, 29 декабря 2025Силовые структуры

Россиянку заподозрили в расправе над двумя детьми

В Иркутске женщину заподозрили в расправе над детьми-дошкольниками
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Иркутске обнаружили двух детей трех и пяти лет с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, малышей обнаружили в квартире дома по улице Баумана. После допроса следователи заподозрили в причастности к жестокой расправе мать дошкольников. Отмечается, что с ее участием проводятся все необходимые следственные действия. Также следствие возбудило уголовное дело по статье о халатности и намерено дать оценку действиям органов системы профилактики.

Ранее в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело о расправе, после обнаружения на месте пожара тел двоих взрослых и двух малолетних детей.

