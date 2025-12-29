Унесший жизни россиян с детьми пожар расценили как расправу

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело после обнаружения тел детей на пожаре

Пожар в Петропавловске-Камчатском, стоивший жизни четырем россиянам, двое из которых — малолетние дети, стал причиной для возбуждения уголовного дела о расправе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, о ЧП стало известно утром 29 декабря. В результате пожара в одной из квартир на улице Горького были найдены тела двух взрослых и двух детей 4-х и 5-ти лет. Следователями проводятся действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего.

