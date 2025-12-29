Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 29 декабря 2025Силовые структуры

Унесший жизни россиян с детьми пожар расценили как расправу

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело после обнаружения тел детей на пожаре
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пожар в Петропавловске-Камчатском, стоивший жизни четырем россиянам, двое из которых — малолетние дети, стал причиной для возбуждения уголовного дела о расправе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, о ЧП стало известно утром 29 декабря. В результате пожара в одной из квартир на улице Горького были найдены тела двух взрослых и двух детей 4-х и 5-ти лет. Следователями проводятся действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего.

Ранее в салоне сгоревшего автомобиля на юго-западе Москвы обнаружили два тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В Подмосковье бизнесмены решили заработать на новогоднем деликатесе и поплатились

    ЦБ спрогнозировал рост популярности двух способов платежей в России

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok