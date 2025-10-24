В сгоревшей «Буханке» на парковке в Москве нашли два тела

В салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы нашли два тела

В салоне сгоревшего автомобиля на юго-западе Москвы обнаружили два тела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в районе Теплый стан. Ночью 24 октября жители сообщили о пожаре на автомобильной парковке. Прибывшие пожарные увидели, что огнем охвачены четыре машины. Потушив возгорание, внутри микроавтобуса УАЗ 2206 («Буханка») спасатели обнаружили останки.

Причина пожара пока не установлена, при этом допускается версия о поджоге.

Ранее сообщалось, что в Краснокаменске Читинской области машина скорой помощи загорелась по пути в морг. Во время движения из-под днища УАЗа внезапно пошел дым и началось возгорание. Тогда сотрудники остановили автомобиль, вынесли тело россиянина и попытались потушить пожар самостоятельно с помощью двух огнетушителей. В итоге машина полностью сгорела, огонь ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.