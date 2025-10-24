Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:09, 24 октября 2025Россия

В сгоревшей «Буханке» на парковке в Москве нашли два тела

В салоне сгоревшей «Буханки» на юго-западе Москвы нашли два тела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В салоне сгоревшего автомобиля на юго-западе Москвы обнаружили два тела. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в районе Теплый стан. Ночью 24 октября жители сообщили о пожаре на автомобильной парковке. Прибывшие пожарные увидели, что огнем охвачены четыре машины. Потушив возгорание, внутри микроавтобуса УАЗ 2206 («Буханка») спасатели обнаружили останки.

Причина пожара пока не установлена, при этом допускается версия о поджоге.

Ранее сообщалось, что в Краснокаменске Читинской области машина скорой помощи загорелась по пути в морг. Во время движения из-под днища УАЗа внезапно пошел дым и началось возгорание. Тогда сотрудники остановили автомобиль, вынесли тело россиянина и попытались потушить пожар самостоятельно с помощью двух огнетушителей. В итоге машина полностью сгорела, огонь ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сколько денег США потратили на Зеленского?» Захарова на фоне шатдауна заинтересовалась выданной Киеву суммой в пересчете на еду

    В США самолет потерпел крушение

    В сгоревшей «Буханке» на парковке в Москве нашли два тела

    Момент взрыва в квартире многоэтажки в Красногорске попал на видео

    Домашняя собака нашла человеческую кость

    Мужчина провел один вечер с тестем и навсегда ушел из дома

    В США предложили Польше напасть на Россию

    Число отравившихся детей в российском регионе достигло почти ста

    В многоэтажном доме в подмосковном городе произошел взрыв

    Россиянка побывала в Европе и описала свои впечатления словами «у нас не будет так же»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости