Машина скорой помощи с россиянином внутри загорелась по пути в морг

В Краснокаменске машина скорой помощи сгорела по пути в морг

В Краснокаменске машина скорой помощи с россиянином внутри загорелась по пути в морг. О происшествии в российском городе пишет «Чита.Ру».

По данным издания, во время движения из-под днища УАЗа внезапно пошел дым и началось возгорание. Тогда сотрудники остановили автомобиль, вынесли тело россиянина и попытались потушить пожар самостоятельно с помощью двух огнетушителей. В итоге машина скорой помощи полностью сгорела, огонь ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС.

«Сотрудниками устанавливаются причины и обстоятельства», — прокомментировали в Госавтоинспекции. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее в Новосибирской области перевозившая беременную пациентку машина скорой помощи вылетела с дороги. Предварительно, роженица выжила, информации о ее состоянии пока нет.