Перевозившая беременную россиянку машина скорой помощи вылетела с дороги

В Новосибирской области машина скорой помощи с беременной вылетела с дороги

В Краснозерском районе перевозившая беременную пациентку машина скорой помощи вылетела с дороги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Один из очевидцев происшествия в российском регионе отметил, что автомобиль несколько раз перевернулся. Предположительно, роженица выжила, информации о ее состоянии пока нет, пишет портал Ngs.ru.

В пресс-службе ГУ МДВ России по Новосибирской области пояснили, что ДТП произошло на трассе К-17Р в Краснозерском районе. К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии.

До этого стало известно, что в районе Замоскворечье в Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и опрокинулась.

Еще раньше машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. Тогда пострадали три человека.