16:47, 6 октября 2025

В Москве скорая столкнулась с военным автобусом

В Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и опрокинулась
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал 360.ru

В районе Замоскворечье в Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и опрокинулась. Об этом стало известно телеканалу «360».

Очевидцы ДТП отметили, что пассажиры автобуса сразу ринулись выручать медиков.

Как утверждает собеседник «360», в результате случившегося пострадал водитель скорой. Другие обстоятельства инцидента сейчас уточняются, выяснил телеканал.

До этого сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. Тогда пострадали три человека.

К месту происшествия был направлен вертолет санавиации, чтобы забрать травмированных.

Еще раньше в районе Ясенево в Москве автомобиль скорой помощи попал в ДТП, двоих медиков госпитализировали.

