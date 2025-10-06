В Москве скорая столкнулась с военным автобусом

В Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и опрокинулась

В районе Замоскворечье в Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и опрокинулась. Об этом стало известно телеканалу «360».

Очевидцы ДТП отметили, что пассажиры автобуса сразу ринулись выручать медиков.

Как утверждает собеседник «360», в результате случившегося пострадал водитель скорой. Другие обстоятельства инцидента сейчас уточняются, выяснил телеканал.

До этого сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с электробусом на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе на северо-западе Москвы. Тогда пострадали три человека.

К месту происшествия был направлен вертолет санавиации, чтобы забрать травмированных.

Еще раньше в районе Ясенево в Москве автомобиль скорой помощи попал в ДТП, двоих медиков госпитализировали.