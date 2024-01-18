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02:02, 18 января 2024Из жизни

Школьный психолог совратила 11-летнюю девочку и скрывалась от полиции девять лет

Школьный психолог из США совратила 11-летнюю школьницу и сбежала в Мексику
Iris Iliana Rodriguez

Iris Iliana Rodriguez. Фото: Texas Department of Public Safety

В Мексике задержали школьного психолога из США, которая скрывалась от полиции девять лет после того как вступила с сексуальный контакт с ученицей. Об этом сообщает People.

Мексиканские полицейские взяли под стражу 34-летнюю Айрис Илиану Родригес в декабре 2023 года в штате Халиско и передали коллегам из штата Техас. По версии следствия, в 2015 году женщина совратила 11-летнюю ученицу одной из школ города Ларедо. В то время Родригес, помимо школы, работала в психологическом центре для детей. Там она, согласно материалам следствия, «получила доступ к девочке, под предлогом предложения рекомендаций и поддержки для нее».

После совершения преступных действий Родригес сбежала из США и скрывалась в Мексике. Она входила в список 10 самых разыскиваемых преступников штата Техас. Полиция не раскрывает подробностей ее задержания.

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В данный момент Родригес предъявлено четыре обвинения, среди которых похищение лица младше 17 лет и сексуальный контакт с несовершеннолетним.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Арканзас, которая совратила ученика.

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      Никита Савин
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