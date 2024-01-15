Учительница средней школы из маленького поселка изнасиловала подростка

Учительницу средней школы из США арестовали за изнасилование ученика

В США под суд попала учительница из штата Арканзас, которая совратила и изнасиловала ученика. Об этом сообщает KAIT.

Полицейские города Черри-Вэлли, население которого составляет всего 704 человека, арестовали 26-летнюю Кару Ли 4 января. По данным правоохранителей, женщина «была вовлечена в инциденты с участием школьника с ноября по декабрь 2023 года». Отмечается, что Ли позволила себе непристойные прикосновения к мальчику, а также вступила с ним в сексуальный контакт. При этом родители учеников средней школы, где работала женщина, рассказали, что слухи об отношениях женщины с подростком ходили давно.

«Я слышала, что она уже давно этим занималась. И что другие ученики знали об этом и рассказали администрации. Но никаких действий не последовало», — рассказала журналистам женщина, пожелавшая сохранить анонимность. Она также сказала, что в таком маленьком поселке слухи разлетаются очень быстро, и о действиях Ли знали все.

На следующий день после ареста учительницы появилось официальное заявление администрации школы. В нем, в частности, сказано, что учебное заведение действует согласно «политике нулевой терпимости к преподавателям, вовлеченным в неподобающие отношения с учениками».

Ли была уволена. В данный момент она находится под стражей в ожидании суда. Ее обвиняют в трех случаях умышленного сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в США учительница математики средней школы в штате Миссури изнасиловала подростка и попала за решетку. 26-летняя Хейли Клифтон-Кармак проработала в школе, где учился пострадавший, около полутора лет.