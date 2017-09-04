Снимок маленького пса за мини-ноутбуком назвали самым милым фото в сети

YouTube-знаменитость Меган Камарена (Meghan Camarena‏) поделилась в Twitter фотографией, на которой ее йоркширский терьер «работает» за мини-Macbook. Снимок обрел невероятную популярность: за два дня фото набрало больше 150 тысяч ретвитов.

«Я купила игрушечный мини-ноутбук для своей собаки. Что ж, по крайней мере, он может выглядеть так, будто помогает семье», — написала Камарена.

По словам девушки, игрушечный лэптоп обошелся ей в 8,99 доллара. Микроблогеры отметили, что для полноты образа псу не хватает маленьких наушников.

Комментарии под постом наводнили сообщения от растроганных пользователей. «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел», — написал один из них. Другой отметил, что ничего удивительного в вирусности фотографии нет, поскольку собаки всегда умиляют аудиторию.

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