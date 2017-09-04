Преданный пес Капитана Америки зализал хозяина от радости

Пес голливудского актера Криса Эванса по кличке Доджер, обрадованный встречей с хозяином, набросился на него и начал лизать актера. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте ChrisEvans.

На видео запечатлена встреча Эванса и Доджера после 10-недельного расставания. Пес повалил актера на пол и, виляя хвостом, принялся старательно облизывать ему лицо. «Признаться честно, после 10 недель любой из нас так же был бы рад встрече с Крисом», — пишут фанаты актера.

Менее чем за сутки видео собрало более 350 тысяч лайков и 88 тысяч репостов.

Подписчики Эванса внимательно следили за его постами в Twitter. В них актер регулярно признавался в том, что скучает по Доджеру и считает дни до встречи со своим любимцем.

Эванс — американский актер, прославившийся благодаря роли Капитана Америки в фильмах «Первый мститель», «Мстители» и «Первый мститель: Другая война».