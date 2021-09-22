Кот сбежал из багажа и три недели блуждал по взлетно-посадочной полосе

В аэропорту имени Джона Кеннеди в США кот сбежал из переноски и три недели прожил на взлетно-посадочной полосе, бегая от самолетов. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Сальваторе Фацио (Salvatore Fazio), хозяин кота по кличке Этторе (Ettore), собирался улететь из Соединенных Штатов в Италию. Мужчина сдал своего питомца в багажный отсек и проследовал на посадку. Однако по прибытии он узнал, что животного на борту воздушного судна не было вовсе.

Компании по спасению животных Long Island Cat Kitten удалось получить разрешение на проведение поисков в аэропорту. Спустя три недели на одной из посадочных полос они нашли ошейник — он соответствовал описанию, которое предоставил хозяин. Через некоторое время на записи с камер видеонаблюдения сотрудники увидели кота, блуждающего возле авиалайнеров.

«Сначала мы не питали больших надежд поймать Этторе. Там приземляются сотни самолетов, он мог умереть. За это время он сильно исхудал», — прокомментировал ситуацию вице-президент компании Джон Дебакер (John Debacker).

Ранее в августе американская авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. По словам путешественницы, ей пришлось отправить питомцев следующим рейсом, однако позже оказалось, что они не прилетели и никто не знает, где они могут быть. «Я просто упала на пол и начала плакать», — поделилась эмоциями девушка.