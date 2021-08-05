Авиакомпания потеряла котов пассажирки при перевозке и забыла извиниться

Авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. Об этом женщина рассказала в своем TikTok-аккаунте.

1 августа американка Ариэль Дейл (Ariel Dale) вылетала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и намеревалась взять с собой двух питомцев. Для этого ей пришлось купить животным билет на рейс другой авиакомпании, который прибывал в аэропорт назначения спустя час после ее прилета.

Однако перед своим вылетом Дейл получила сообщение о том, что отправление самолета, на котором должны были полететь ее кошки, откладывается на пять часов.

«Я сходила с ума, потому что не знала, как долго мои кошки должны сидеть в грузовом отсеке», — вспоминает пассажирка.

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По прилете хозяйку известили о том, что ее коты вылетят другим рейсом и будут в Нью-Йорке в 21:30. Приехав в аэропорт заранее, Дейл пошла выяснять обстоятельства произошедшего. Сотрудник авиакомпании ответил ей, что питомцы не прилетели и он не знает, где они могут быть.

«Я просто упала на пол и начала плакать. У меня была паническая атака, а представитель авиакомпании сообщил кому-то по телефону, что "клиент очень расстроен". Как будто это неожиданность, что я расстроена тем, что никто не знает, где мои кошки!» — пожаловалась пассажирка.

Спустя два часа поисков котов вернули хозяйке. По итогу разлука с питомцами длилась 14 часов. При этом Дейл отметила, что самое простое, что могла сделать авиакомпания, — это извиниться перед ней. Тем не менее американка не получила никаких объяснений ситуации или компенсации.

Ранее, в мае, кот породы мейн-кун сбежал из самолета и загонял сотрудников российского аэропорта, пытавшихся его поймать. Уточнялось, что животное проломило клетку, вырвалось из багажного отсека и выбежало на взлетную полосу. Кот пробежал по летному полю и попал в тупик, забравшись в щель под металлическими листами. Именно там его поймали сотрудники аэропорта, завернули в куртку и посадили в клетку-переноску.

