Лавров высказался о восторге от давления Трампа на Европу и Украину

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не восторгаться из-за того, что президент США Дональд Трамп «поставил на место» страны Европы и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ по случаю Дня дипломата.

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — рассказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что укрепление партнерства с соседними странами и развитие евразийской интеграции являются основными задачами российской дипломатии. Он отметил, что сегодня становится актуальным углубление сотрудничества с государствами «мирового большинства» для построения многополярного миропорядка. Российский лидер подчеркнул важность создания системы, основанной на принципах международного права и равной безопасности.