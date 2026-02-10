Путин назвал приоритет для российской дипломатии

Путин назвал приоритетом для российской дипломатии укрепление связей с соседями

Укрепление связей с соседями России и продвижение евразийской интеграции является приоритетом для российской дипломатии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД РФ. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Безусловным приоритетом, как и прежде, остается дальнейшее укрепление дружественных связей с нашими ближайшими союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов», — сказано в публикации.

Президент также указал на актуальность углубления партнерства с государствами «мирового большинства» для построения многополярного миропорядка. Путин подчеркнул необходимость создания системы, основанной на принципах международного права и равной безопасности.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими».

