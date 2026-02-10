В МИД раскрыли важное поручение Путина и Трампа

Посол Дарчиев: Путин и Трамп хотят сделать отношения РФ и США снова великими

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими». Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.

«Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место», — отметил он.

По словам Дарчиева, это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать отношения Москвы и Вашингтона снова великими.

Ранее в МИД РФ заявили, что существует идея о проведении нового саммита президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. До этого глава Белого дома отчитал американского журналиста Fox News из-за его замечания о том, что Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Дональд Трамп не страдает «внутренней русофобией». Политик говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения.