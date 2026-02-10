Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 10 февраля 2026Мир

В МИД раскрыли важное поручение Путина и Трампа

Посол Дарчиев: Путин и Трамп хотят сделать отношения РФ и США снова великими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими». Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, пишет РИА Новости.

«Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место», — отметил он.

По словам Дарчиева, это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать отношения Москвы и Вашингтона снова великими.

Ранее в МИД РФ заявили, что существует идея о проведении нового саммита президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. До этого глава Белого дома отчитал американского журналиста Fox News из-за его замечания о том, что Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Дональд Трамп не страдает «внутренней русофобией». Политик говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Экс-аналитик ЦРУ предрек России и Китаю новый статус

    Раскрыт гонорар и райдер изгнанного из России комика Сабурова

    43-летний солист «Иванушек» впервые стал папой

    В МИД раскрыли важное поручение Путина и Трампа

    Найден простой способ избавиться от панических атак без таблеток

    Десятки вагонов сошли с рельсов в российском регионе

    Захарова возмутилась одним решением в отношении Бербок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok